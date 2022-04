Speciale BUUV van het coronajaar 2021: rijschoolhouder Pieter 'erg verrast'

2021 kent wel een hele speciale 'BUUV van het Jaar': rijschoolhouder Pieter van 't Oosten heeft de gisteravond de eretitel gekregen van de Haarlemse hulporganisatie, waar bewoners aan elkaar gekoppeld worden. Pieter zit normaal gesproken niet in de kaartenbak als vrijwilliger, maar was vooral in coronatijd van grote waarde met zijn spontane breng- en haalservice naar vaccinatiecentra. "Deze man past helemaal in de geest des tijds", aldus woordvoerder Marleen Zwartkruis van BUUV.

Het was een grote verrassing voor Pieter van 't Oost toen hij werd verkozen tot BUUV van Jaar 2021, vertelt hij terwijl hij een kwartiertje heeft tussen twee lessen in. Nu werkt hij weer 60 uur per week, maar dat was tijdens de vijf maanden lockdown verspreid over twee jaar wel anders. Stilzitten kon hij niet; zeker toen er in februari 2021 ook nog eens veel sneeuw viel.

Toen ouderen begin 2021 voor het pas opgezette vaccinatieprogramma naar de GGD-locatie op het parkeerterrein van Schiphol in Badhoevedorp moesten, bracht Pieter ze daar met veel liefde en geduld naar toe. "Als je andere mensen helpt, in plaats van thuis Netflix kijken; daar haal ik ook veel energie uit", zei hij toen in een reportage van NH Nieuws.

