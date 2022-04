Harde wind jaagt leefgemeenschap polder uit, dak laat los

Het stormachtige weer van gisteren heeft ervoor gezorgd dat een leefgemeenschap even geen gebruik van hun huis in de Bovenkerkerpolder kon maken. Het dak van hun woning liet los, en de brandweer besloot dat ze de nacht ergens anders moesten doorbrengen.

"De woonunit heeft de enorme stormen, zoals Eunice, prima doorstaan, maar toen stonden er een aantal schuurtjes naast", vertelt bewoner Herman van Veelen vanochtend tegen NH Nieuws. "Dit keer hebben we echt pech gehad."

'Enorme knal'

Zelf was hij gister niet aanwezig in de woning, maar zijn geschrokken huisgenoten deden verslag. "Ze hoorden opeens een enorme knal en waren nog bang dat er een boom om was gevallen", vertelt Herman daarover. "Gelukkig waren de brandweer en beheerder snel ter plaatse." Het puntdak blijkt door de windstoten een flink stuk naar voren geschoven en er zijn spullen van de zolder naar beneden gevallen.