De kust is weer veilig in Zwaag, geliefde iep versnipperd

De bewoners aan de Kieftentuin in Zwaag, die donderdag moesten worden geëvacueerd, kunnen hun huis weer in. De kans bestond dat de machtige iep aan de achterkant van hun huizen zou omvallen. Vrijdagochtend is de boom, die geliefd was in de wijk, weggehaald.

De iep aan de Kieftentuin in Zwaag

Bewoonster Silvia Bakker stond donderdagmiddag vreemd te kijken toen de achtertuin vol stond met brandweermannen. "Wel een stuk of tien. Ik keek eerst of ik ergens rook zag, maar dat was niet zo." Een buurman had opgemerkt dat de wortels van de iep omhoog waren gekomen en hierop de gemeente ingeseind. De brandweer nam het zekere voor het onzekere. Drie huizen moesten worden ontruimd, omdat de kans bestond dat de enorme boom zou omvallen. Voor Silvia Bakker geen groot probleem. "We hebben rustig onze spullen gepakt. Ik ben naar het huis van mijn vriend gegaan en de kinderen gingen naar hun vader. Dat was voor het weekend toch al het plan, nu gebeurde het een dagje eerder. Ik heb heerlijk geslapen." Geen paniek Verder was er ook weinig paniek in de Kieftentuin. "De boom heeft de stormen in februari ook overleefd. Dus bang dat hij zou omvallen, was ik niet. En we zijn allemaal nuchtere West-Friezen, misschien helpt dat. Als je nu in Oekraïne woont, dan heb je pas een probleem. De andere buren konden gelukkig bij familie terecht."

De iep in Zwaag wordt stukje voor stukje weggehaald NH Nieuws/Michiel Baas

De wortels zijn omhoog gekomen

Takken worden afgevoerd

De iep aan de Kieftentuin in Zwaag

Bewoners mogen hun huis niet in

Takken worden afgevoerd Volgende

Op vrijdagochtend zijn medewerkers van Peter Mul Boomverzorging en loonbedrijf Van Diepen druk bezig met het weghalen van de boom. Met uiterste precisie, tak voor tak, wordt de jarenoude iep versnipperd. De drie huizen zijn vrijdagochtend nog afgezet met linten. Niemand mag de panden betreden, al breek nood soms wet. "De buren konden de katten niet zo snel meenemen, dus die heb ik net nog even eten gegeven", verklapt buurvrouw Marjolijn. Ze vindt het jammer dat de iep moet verdwijnen. "Zonde inderdaad", zegt Silvia. "Het was een prachtige boom. Er zaten eksters in. Tijdens de vorige stormen, waaiden de nestjes in mijn tuin. Nu waren ze net weer klaar met het bouwen van een nieuw nest. Dat vind ik wel zielig. Ik zal meer zon in mijn tuin krijgen, maar toch hoop ik dat er iets anders voor terugkomt."

Lees ook West-Friesland Drie woningen in Zwaag ontruimd door boom die dreigt om te vallen