Buschauffeur redt bruidsmeisjesjurk Kiswana uit water: "We hebben gegild"

Kiswana Koelewijn voelde zich machteloos, maar is nu door het dolle heen: de bruidsmeisjesjurk is gevonden. Een oplettende buschauffeur had hem in het water bij Zaandam centrum zien liggen en door de nieuwsberichten wist Dave de Jong dat dit de jurk van Kiswana moest zijn: "Ik heb mijn zoon op pad gestuurd om de jurk snel uit het water te halen en met behulp van een hotelmedewerker is dit gelukt."

Op het moment dat Kiswana het nieuws kreeg, was ze nog voorzichtig: "Ik wilde heel blij zijn, maar was ook nerveus. Ik dacht echt: is dit happening? Is dit écht mijn jurk?" Kiswana is meteen met haar stiefvader, de bruidegom in spé, in de auto gestapt en van Heerhugowaard naar Zaandam gereden.

Nat

"De jurk hebben we thuis opgehangen en direct met een föhn drooggemaakt", vertelt Dave. Wonder boven wonder is de jurk ondanks het gure weer onbeschadigd en alleen maar nat. "Ik heb geen woorden voor", zegt Kiswana. Ook haar moeder, die morgen gaat trouwen, is blij. "We hebben samen echt gegild."

In eerste instantie dacht Kiswana dat ze de jurk misschien in de trein tussen Leiden naar Zaandam was kwijtgeraakt. Het blijkt nu dat de tas met de jurk van de kinderwagen is gewaaid. Het was een stormachtige dag en Kiswana, die uit Huizen komt, was aan het zoeken waar ze heen moest.

Ook haar stiefvader, die aan de telefoon hing, is niet bekend in Zaandam. Hij komt uit Heerhugowaard en wist niet waar hij Kiswana en haar zoontje precies moest oppikken. Het was volgens hem een chaotische situatie. "Ze heeft het gewoon niet gemerkt dat de jurk weggewaaid was", vertelt hij begripvol. Hij is dankbaar dat de jurk terecht is: "We zien het als een godswonder."

'Geraakt door mensen'

Naast Dave hebben meer mensen de jurk zien drijven en NH Nieuws kreeg meerdere tips binnen. Haar zoektocht werd massaal gedeeld. Kiswana: "Dat je toch de liefde ziet, dat mensen elkaar helpen, dat raakt me heel erg." Regen of wind, de bruiloft morgen kan dan ook niet meer stuk. "Ik ben blij en opgelucht dat ik de jurk aankan waar ik al die nachten op gewacht heb."