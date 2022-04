Regisseur en producent John van de Rest (82) overleden: "Ontzettend aimabele kerel"

Van de Rest debuteerde in 1961 met de jeugdserie Pipo de Clown bij VARA. In 1965 werkte hij mee aan de oprichting van het Mickery theater in Loenersloot op en in 1969 werd hij artistiek directeur van Het Nieuw Rotterdams Toneel.

In 1966 verliet hij de VARA om toneelregisseur te worden. Hij regisseerde verschillende producties bij Theater, Mickery en het Nieuw Rotterdams Toneel (N.R.T.). Toch keerde hij televisie nooit helemaal de rug toe. In de periode 1976-1985 werd hij adviseur van de KRO voor dramazaken en werkte mee aan verschillende producties, van dramaseries tot kinderprogramma's.