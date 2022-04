In beeld: code geel op stormachtig Schiphol

Het vliegverkeer naar Schiphol had last van het stormachtige weer vanmiddag. Veel vluchten moesten extra lang wachten en rondjes vliegen boven de Noordzee, Zuid-Holland en Flevoland voordat er geland kon worden op de Buitenveldertbaan. Het KNMI had code geel afgegeven. Voor Schiphol betekende dit harde windstoten van zo'n 90 kilometer per uur.