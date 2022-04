Bieb Oostzaan is te klein, heeft te weinig aanbod en geen personeel: "Drie keer niks"

In de piepkleine bieb van Oostzaan vind je alleen prentenboeken voor de allerkleinsten en romans en thrillers voor volwassen lezers. Het lenen en terugbrengen van boeken gaat via een pasjessysteem, want de bieb zit zonder personeel. PvdA-raadslid Eelco Taams is daar niet tevreden over. "Het zou een plek moeten zijn waar mensen zich verheffen. Waar ze iets opsteken. En dan zonder dat het veel geld kost."

Een petitie ruim twee jaar geleden die de kinderbieb overeind moest houden, werd destijds 440 keer ondertekend. Toch ging de bezuiniging door en bleef alleen een boekenaanbod voor de allerkleinsten tot en met vier jaar bestaan. De jeugd tot 18 jaar is aangewezen op de schoolbibliotheek.

Schaamte

Eelco Taams is raadslid van de PvdA en de zoon van een Oostzaanse veeboer. Als eerste van de familie mocht hij doorleren en hij schopte het tot leraar. Hij schaamt zich dan ook voor de bieb in zijn woonplaats. Hij vindt dat gemeenten de belangrijke maatschappelijke functie van een bibliotheek zijn vergeten."In de huidige vorm is de bibliotheek drie keer niks. Er moet toch meer in het aanbod te vinden zijn dan alleen thrillers en romans?"

Isabelle Visser heeft een stapeltje boeken in haar tas om in te leveren en alweer drie nieuwe boeken uitgekozen. Allemaal spannende thrillers. "Ik kan nu nog steeds iets nieuws vinden, maar of dat over een half jaar ook nog zo is, betwijfel ik." Ze is er inmiddels aan gewend dat er niemand aanwezig is om haar te helpen. "Het is jammer dat je niet om hulp kunt vragen."

Toegankelijk

Miquel is eerstejaars student bedrijfskunde in Amsterdam. Hij woont nog bij zijn ouders in Oostzaan en kwam tot zijn vijftiende vaak in de bibliotheek. "Dat was wel een heel andere dan deze," zegt hij, terwijl zijn blik langs de boeken glijden. "Er zit niets bij wat ik interessant vind, alleen maar romans en thrillers. Niet mijn smaak. Ik houd van Lord of the Rings."

Isabelle is ondanks het karige aanbod van boeken wel blij met de bieb. "Want anders moeten we naar Zaandam. Ook niet heel erg, maar voor de mensen in buurt is dit wel veel toegankelijker."

Raadslid Eelco Taams gaat deze raadsperiode proberen de kwaliteit en het aanbod van de Oostzaanse bibliotheek op te krikken.