Na drie weken nog geen meerderheidscoalitie in Haarlemse gemeenteraad

Nog steeds geen witte rook uit het stadhuis van Haarlem. Dat er een coalitie wordt gevormd door de PvdA, GroenLinks en D66 staat ondertussen wel vast. Maar welke partij of partijen daarbij komen is nog onduidelijk. Hiervoor is dit weekend nog een laatste ronde gesprekken nodig. Het streven is voor Pasen een knoop door te hakken.

Voormalig Haarlemse wethouder en tegenwoordige burgemeester van Ouder-Amstel Joyce Langenacker gaat de komende gesprekken bij de formatie van de coalitie leiden. Dat meldde fractievoorzitter Maarten Wiedemeijer gisteravond tijdens de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad.

Om een meerderheid - 22 van de 39 zetels - in de Haarlemse gemeenteraad te kunnen krijgen, zijn drie opties mogelijk. De vierde grootste partij, de VVD is daar één van. Maar ook twee combinaties van verschillende partijen liggen nog op tafel. Dan gaat het om de combinatie Christenunie/CDA/Actiepartij of de combinaties SP/Jouw Haarlem.

Centraal staat nu de vraag welke partij of partijcombinatie de koers van de grootste drie, namelijk sociaal, progressief, groen en ambitieus, het meest ondersteunt. In Amsterdam hebben overigens dezelfde drie partijen, PvdA, GroenLinks en D66 al aangegeven het wel aan te durven zonder een vierde partij.

De Partij voor de Dieren, die als nieuwkomer met twee zetels toch als één van de grote winnaars van de Haarlemse verkiezingen mag gelden, heeft aangegeven in de oppositie te willen gaan zitten. Fractievoorzitter Jacqueline van den Broek drong wel aan op een leidende rol voor Haarlem als het gaat om de aanpak van de klimaatcrisis.

Lage opkomst

De Haarlemse gemeenteraad is wel erg bezorgd over de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Met 52,8 procent opkomst van de kiesgerechtigden is dat een nipte meerderheid. De PvdA wil dit graag laten onderzoeken en kreeg voor een motie hierover een meerderheid.

Opvallend was dat D66 en GroenLinks hier juist geen voorstander van zijn, vooral omdat er dan ook onderzocht wordt op criteria als uit welk stadsdeel, leeftijdsgroep, opleidingsniveau, etniciteit en gender. "Daar voelen wij ons niet senang bij", stelde fractievoorzitter Meryem Çimen.