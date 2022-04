Mooiste bieb ter wereld is hot, ook voor jongeren

Dat de bibliotheek School 7 in Den Helder mooi en modern te noemen is, is een understatement. Naast dat er in het gerenoveerde schoolgebouw maar liefst drie verdiepingen met boeken te vinden zijn, kun je er ook gezellig koffie drinken of de krant lezen. In 2018 werd de bieb dan ook verkozen tot mooiste bibliotheek ter wereld. "Het is al lang niet meer een plek waar je alleen maar boeken komt lenen."