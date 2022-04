Bibliotheken verdwijnen, maar biebkastje wint aan populariteit

In Wormerveer is de grote bibliotheek verdwenen, maar met de kleine boekenkastjes is de bieb dichterbij dan ooit. Merle Schindeler uit Wormerveer heeft zo'n kastje. Ze ziet dat er veel animo voor is en dat er ook steeds meer buurtbiebjes ontstaan. "Mensen komen speciaal hier naartoe op de fiets of met de auto."

In Wormerveer was vroeger een bibliotheek aanwezig, maar sinds enkele jaren moeten de bewoners uitwijken naar Wormer of Krommenie. Dit is volgens Merle een stukje rijden en de bibliotheek in Wormer is niet zo groot.

Zestigplussers

Na Merle zijn er meer mensen die eenzelfde soort initiatief zijn gestart. "Er zijn wel twee of drie buurtbiebjes bijgekomen in de tussentijd." Hoewel een bibliotheek meer keuze biedt, merkt ze dat vooral zestigplussers behoefte hebben aan deze kastjes dicht bij huis."Kinderen pakken het ook nog wel eens. Er zitten wel wat kinderboeken in, maar dat loopt minder hard."

Het meeste populaire genre blijft volgens haar de roman. Deze boeken worden het meest gepakt. Het biebkastje van Merle zal dus – in tegenstelling tot sommige bibliotheken – voorlopig niet verdwijnen. "Er wordt veel gebruik van gemaakt."