"Richt je meer op mensen die op Texel willen komen werken en minder op de toeristen"

Daar werd uitgelegd dat binnen nu en acht jaar één op de drie mensen die tot de huidige beroepsbevolking op het eiland behoren met pensioen gaat. Dat gebeurt tegen een achtergrond van vergrijzing en ontgroening van de bevolking, waardoor het erg lastig kan worden nieuwe werknemers voor diverse sectoren te vinden als er niet bijtijds wordt nagedacht over oplossingen.

De boodschap werd gebracht door Bart Götte, toekomststrateeg en hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was in februari al eens op Texel om te waarschuwen dat het personeelstekort op het eiland catastrofale vormen gaat krijgen als er niets gebeurt. Dat was toen bij de eerste bijeenkomst van het zogeheten HR Netwerk Texel waarin diverse organisaties op het eiland de handen ineen hebben geslagen om bijtijds iets te doen aan het oplopend personeelstekort. Dat speelt al langere tijd in de horeca, maar ook sectoren als de zorg, het onderwijs, de politie en de gemeente merken dat het lastiger wordt om arbeidskrachten naar het eiland te krijgen.