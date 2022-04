Drie woningen in Zwaag ontruimd door boom die dreigt om te vallen

Op de Kieftentuin in Zwaag zijn drie woningen ontruimd, omdat een boom instabiel is geworden. De ontruiming werd gedaan uit voorzorg, omdat de boom beweegt en dreigt om te vallen. Oorzaak is een combinatie van stevige wind en een natte ondergrond.

De boom bedreigt de huizen in Zwaag - Inter Visual Studio

Na overleg is besloten om de boom in Zwaag morgen te kappen. De bewoners van de drie huizen kijken of ze zelf onderdak kunnen vinden bij familie of vrienden.