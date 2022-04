Boeken, kunst en cursussen: de OBA wil een ontmoetingsplaats zijn

Een boek lenen, en daarna door naar een taalles of een schildertentoonstelling. Het kan, in de grootste vestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) op het Oosterdokseiland. En als het aan de bieb ligt, kan dat straks in meer OBA-vestigingen.

OBA-Directeur Marcel Berendse heeft grote plannen. Bij de gemeente ligt een plan voor de toekomst, en de ambities zijn niet bescheiden. "De fysieke locaties moeten behouden blijven", vertelt Berendse. "Op elke 30.000 Amsterdammers moet er één vestiging zijn wat ons betreft. Dus als de stad groeit, willen wij meegroeien." Daarnaast wil de bieb ervoor zorgen dat de collectie ook digitaal gemakkelijk toegankelijk is, bijvoorbeeld via een computer of app.

Hierdoor verandert de rol van de 28 vestigingen – en het uiterlijk ook. "We worden meer een ontmoetingsplaats", zegt Berendse. "Minder grote rijen boekenkasten. Ons motto is: boeken tegen de muur, mensen op de vloer." De moderne bibliotheek is als een plein, waar Amsterdammers elkaar tegenkomen voor een gesprek, tentoonstelling of cursus.

Jammer

Niet iedereen staat te juichen over de veranderende rol van de bieb. Boekenliefhebber Karima Aissaoui (29) komt al bijna haar hele leven in de OBA. "In groep twee had ik alle boeken op school al snel uit, dus zei mijn juf tegen mijn ouders dat ze mij mee moesten nemen naar de bieb."

En dat deden ze. "Die eerste keer, dat weet ik nog zo goed. Het was een zonnige dag in het voorjaar, we gingen naar binnen en ik wist gewoon niet wat me overkwam. Dat iemand tegen mij zei: 'pak wat je wilt, je mag het anderhalve maand mee naar huis nemen.' Echt fantastisch."

Toen Karima ouder werd, ging ze ook op eigen houtje naar de bieb. "Zo fijn, ik kon dan echt in een hoekje kruipen om in een boek te verdwijnen." Dat zou in de OBA op het Oosterdok niet meer kunnen, vreest ze. "Op die locatie in elk geval niet, nee. Al die andere zaken die niet met boeken te maken hebben, dat is toch alleen maar ruis? Dat lijkt me niet goed voor je literaire ontwikkeling. Hartstikke jammer dat die shift wordt gemaakt van een traditionele bibliotheek naar een meer sociale plek."

Convenant

Ook Amsterdamse schrijvers als Abdelkader Benali en Philip Huff spreken zich uit voor een bibliotheek die vooral om boeken en literatuur moet draaien. Berendse zegt begrip te hebben voor de zorgen. Tegelijkertijd wijst hij op het Bibliotheekconvenant 2020-2023. "We stellen daarin drie maatschappelijke taken centraal. De leesvaardigheid van Nederlanders verbeteren, Nederlanders de kans bieden een leven lang te leren, en digitale inclusie." Dat laatste houdt in dat de bibliotheken mensen op weg moeten helpen in de digitale samenleving: "Bijvoorbeeld met een cursus belastingaangifte."

De nieuwe koers moet helpen om jonge Amsterdammers naar de bieb te trekken. "Door corona hebben de jongste Amsterdammers geen kennis kunnen maken met de bieb. We hopen dat zij nu weer komen, want de jeugdafdeling is qua collectie de grootste in onze vestigingen." De hoop van Berendse is dat de nieuwe koers niet alleen jeugdige Amsterdammers weer naar de OBA trekt, maar dat ze blijven komen – hun leven lang.