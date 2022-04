Mijn Stargardt - Lotte strijdt voor haar zicht

Als de 21-jarige Lotte Luykx zich laat testen op de ziekte van Stargardt, is ze positief gestemd over de uitkomst. Zij heeft het niet. Ze heeft toch geen klachten, zoals haar zus? Maar het loopt anders. Nu zet ze zich in om geld in te zamelen voor onderzoek. Zodat ze niet langzaam haar zicht verliest en ze haar toekomstdroom niet hoeft op te geven.

De makers van 'Mijn Stargardt' zijn Julia Verhoef, Dennis Giling en Sascha Duijst. Centrale punt in hun documentaire is een overleg dat Lotte met vrienden heeft, die haar helpen met het opzetten van een campagne die tot meer aandacht en onderzoeksgeld voor haar ziekte moet leiden. Dat is waar Lotte op dit moment in haar leven mee bezig is. Filmisch vormt het de schakel tussen de terugblikkende scènes met haar vader en het gesprek met een lotgenoot, die haar moed inspreekt met de woorden dat er ook als de ziekte voortschrijdt, nog voldoende te genieten valt.