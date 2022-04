'Oud-Ajacied Mees de Wit op de radar bij AZ'

AZ heeft een bod neergelegd bij PEC Zwolle om deze zomer Mees de Wit over te nemen. De middenvelder heeft bij de hekkensluiter in de eredivisie een contract tot de zomer van 2023 met een optie voor nog een jaar. Pikant genoeg spelen beide clubs zondagavond tegen elkaar.

Volgens RTV Oost zou PEC 'niet onwelwillend' tegen een eventuele verkoop staan. De 23-jarige linkspoot doorliep de jeugdopleiding van Ajax. Zijn profdebuut maakte hij op 25 augustus 2017 voor Jong Ajax tegen Fortuna Sittard (4-2). In het beloftenteam kwam hij in totaal 5 keer in actie, waarna hij in 2018 de overstap naar Sporting Portugal maakte. De Portugezen verhuurden De Wit in het seizoen '20/'21 aan het Spaanse Orihuela.

Vorige zomer streek hij neer bij PEC Zwolle. In het lopende seizoen speelde hij 22 wedstrijden waarin hij 4 doelpunten maakte. AZ was nog niet bereikbaar voor een reactie.