FNV stelt ultimatum aan Tata Steel: "Wie niet horen wil, die moet maar voelen"

Als Tata Steel IJmuiden niet binnen 72 uur tegemoetkomt aan de cao-eisen van zijn werknemers, zullen er meer acties en stakingen volgen. "Wie niet wil horen wil, die moet maar voelen", sprak Cihan Lacin van FNV Tata Steel klare taal.

Bijeenkomst Tatamedewerkers in het vakbondsgebouw - NH Nieuws/Jasper Leegwater

Al kort na de aanvang van de bijeenkomst tussen FNV-bestuurders Gerrit Idema en Lacin met de ontevreden Tata-werknemers, kon Idema het ultimatum onder gejuich beklinken: "Het is bij dezen unaniem aangenomen en wij gaan vandaag het ultimatum versturen." 'Nergens tegemoetgekomen' FNV is zeer ontevreden over de vier onderhandelingsrondes tussen de vakbond en het staalbedrijf. Volgens Lacin is Tata Steel de werknemers op geen enkel punt tegemoetgekomen in de onderhandelingen. Een fatsoenlijk loon dat de koopkracht kan behouden en verbeteren, het oplossen van de werkdruk en een verlenging van de afspraken in de huidige cao: "Op al deze punten hebben we totaal geen afspraken kunnen maken met de werkgever", aldus Lacin.

Bijeenkomst Tatamedewerkers in het vakbondsgebouw - NH Nieuws

Cao-coordinator Niels Mans vertelt wat de speerpunten zijn voor de medewerkers van het staalbedrijf: "Met name werkdruk, maar ook het generatiepact. En met stip op nummer 1 is dat gewoon loon. Mensen zijn absoluut ontevreden met het loonbod dat Tata Steel nu gedaan heeft. Dat laten ze in alle kantines doorschemeren." Acties Als de directie van Tata Steel binnen het gestelde ultimatum niet reageert, zal er actie worden gevoerd, volgens FNV-man Lacin. Tijdens de laatste stakingen bij het bedrijf in 2020 werd massaontslag voorkomen en lag het werk twee weken lang stil.

Tata: 'Blijven zoeken naar mogelijkheden voor akkoord' Volgens een woordvoerder heeft Tata Steel het ultimatum van de FNV aan het einde van de middag nog niet ontvangen. Na de geklapte onderhandelingen gisteravond, wilde het bedrijf wel kwijt dat 'beide partijen stappen hebben gezet, maar er helaas niet in geslaagd zijn om er met elkaar uit te komen. Simpelweg omdat de standpunten op dit moment nog te ver uit elkaar liggen.' Tata Steel heeft andere blik op het 'wie niet horen wil, moet voelen'- adagium van FNV: volgens het bedrijf is afgesproken 'de komende dagen in gesprek te blijven in het zoeken naar mogelijkheden voor een CAO-akkoord.'