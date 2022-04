'Start of finish' - laatste kans om profschaatser te worden

Het schaatsseizoen '21-'22 had zíjn seizoen moeten worden, maar corona gooide roet in het eten. Nu de beperkende maatregelen ingetrokken zijn, probeert jong talent Max van Honschoten alsnog om in de topdivisie van het marathonschaatsen te komen. Zal hij professioneel kunnen gaan schaatsen?

Het zit Max van Honschoten hem in het bloed, dat schaatsen. In de documentaire zien we hem al als jongetje met zijn vader lachend op het ijs. En dat plezier was er altijd, zegt zijn moeder; nooit ging hij met tegenzin naar de training.

In 'Start of Finish' maken HvA-studenten Thomas van der Meij, Lisanne Buruma en Marieke Zalmé een portret van een getalenteerde jonge marathonschaatser, die zich op de grens bevindt tussen amateur- en profsport. De spanning in de film zit in de opbouw: scènes uit zijn dagelijks leven, waarin we Max en zijn doelen beter leren kennen, worden afgewisseld met zijn optreden tijdens het NK Marathonschaatsen. Het maakt nieuwsgierig: wat voor prestatie zet Max neer in die belangrijke wedstrijd?