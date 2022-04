Katalysator-criminelen hebben het gemunt op auto van Peter: "Stond gewoon voor de deur"

Op de nacht van dinsdag op woensdag moest de Prius (Toyota) van Peter Bakker het ontgelden. Twee personen besloten om rond 03.15 uur de auto van de Horinees op te krikken en binnen een mum van tijd hadden ze de katalysator van de Prius in handen. "Ik heb de camerabeelden van de buurman teruggezien en daaruit blijkt dat ze binnen twee minuten de buit in handen hadden."

Hij woont al meer dan 25 jaar in zijn geliefde Kersenboogerd aan de Han Hoekstrahof, maar zoiets als dit had de Horinees nog niet eerder meegemaakt. "Je parkeert de auto nota bene nog voor de deur", zucht hij, die inmiddels aangifte heeft gedaan. "En dat je dan bestolen wordt, geeft geen veilig gevoel natuurlijk."

Bakker werkt bij Tata Steel in IJmuiden en was 's nachts aan het werk toen het gebeurde. "Mijn vriendin was gewoon thuis en die had gezien dat de bedrading los hing. Toen ik de volgende ochtend was wezen kijken, zag ik dat de katalysator weg was."

De Horinees heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie en heeft dankzij de buren zelfs beeldmateriaal van de verdachten. "De buurman wil de beelden helaas niet openbaar maken wegens privacyredenen", vervolgt hij. "Wel heeft de politie de beelden in handen, maar ik betwijfel of ze er iets aan hebben, je ziet ze namelijk niet goed in het donker."

Inmiddels staat de Prius bij schadebedrijf Dampten in Hoorn om gerepareerd te worden. "Gelukkig is mijn auto all-risk verzekerd", stelt Bakker. "Maar je bent natuurlijk altijd je eigen risico kwijt en het blijft een gedoe."