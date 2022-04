312 'containerwoningen' in aanbouw voor Oekraïense vluchtelingen

"Het zijn onze buren die hulp nodig hebben", zegt burgemeester Jan Hamming. Er zijn daarom naast de opvangboten en de sporthal in Wormerland meer opvangplekken nodig. "We gaan ervan uit dat onze inwoners begrip hebben voor het feit dat we daadkrachtig handelen."

Op de schepen kunnen de vluchtelingen een jaar lang wonen. Het is de bedoeling dat de mensen die op het Hembrugterrein zitten, verplaatsen naar de riviercruiseschepen. De bewoners uit de omgeving kunnen vandaag een brief over de situatie op de mat verwachten.

Huidige bewoners

Verslaggever Tom van Midden is zometeen op het stadhuis om prangende vragen te stellen aan burgemeester Jan Hamming en gaat de wijk in. Want: hoe is het straks voor de huidige bewoners? Wat wordt er mogelijk gedaan tegen overlast en is de plaatselijke frietkraam er blij mee?

De 312 woningen worden ook gebruikt als tijdelijke opvang. Vanaf september worden er 25 woningen per week geleverd. Waar die worden geplaatst, is nog niet bekend. Na de tijdelijke opvang, is het mogelijk dat de woningen naar studenten, starters of statushouders gaan.