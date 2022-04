Historische vereniging zoekt oplossing voor drukke N247 door dorp

Geen vierbaans "open bak" door het dorp, maar een bescheiden tunnel. Dat is wat Historische Vereniging Broek in Waterland(HVBiW) wil. Al jaren is de drukke N247 een doorn in het oog voor veel inwoners in Broek in Waterland. De weg gaat dwars door het dorp en de dorpelingen zien hem liever ondergronds verdwijnen. "Straks rijden ze hier met 100 km per uur door het dorp en dat maakt enorm lawaai in die open bak", zegt voorzitter Piet Mourik. Leden van de vereniging zijn opgeroepen om aan te geven wat zij van de plannen vinden en om naar alternatieven te zoeken.