Jeelink plaatst 25 mini-supermarkten: "Armoede bespreekbaar maken"

Wat begon als een ludieke 1 aprilgrap, mondt uit in een serieus project. Binnen nu en afzienbare tijd moeten er 25 'mini-supermarkten' verrijzen, in kleine kernen in de omgeving van West-Friesland en Heerhugowaard. Met gratis producten, bestemd voor de minima. "Er zijn mensen die moeten kiezen tussen een brood en maandverband."

Het initiatief is afkomstig van Jeelink, een stichting die 'met hulp van lokale boeren en bedrijven de bewoners van Noord-Holland bij elkaar brengt om samen de wereld mooier en gezonder te maken'.

Monique Ravenstijn is bestuurslid van Jeelink en eigenaar van de Jumbo-vestigingen in Zwaagdijk en Heerhugowaard. Zij staat mede aan de wieg van het project. Het idee is dat er kastjes worden geplaatst met daarin gratis producten. Ze worden in het begin gevuld door Jumbo, maar daarna is het de bedoeling dat de buurt het assortiment op pijl houdt. Met lang houdbare producten, als rijst, soep of maandverband.

Nieuwe vestigingen

De West-Friese Ravenstijn woont in Bergen. "We dachten in eerste instantie aan vijf kastjes en brachten het een beetje ludiek. Zo van: 'We hebben vijf nieuwe vestigingen'. Maar de reacties waren zo overweldigend, dat we hebben besloten er 25 te laten maken. En misschien nog wel meer." De eersten moeten binnenkort hun bestemming krijgen in Zwaag, Blokker en Limmen.

Ravenstijn schrok van de hoeveelheid reacties. "Blijkbaar is er behoefte aan dit initiatief. Er is veel verborgen armoede en het is goed om dit bespreekbaar te maken. Je kunt het je haast niet voorstellen, maar er zijn mensen die moeten kiezen tussen een brood en maandverband. Dat vind ik vreselijk. Het zou mooi zijn als we een beetje bewustwording kunnen creëren. Er heerst echt nog een taboe op."

Cirkel van armoede

Ze wil de cirkel van armoede doorbreken, zoals ze het zelf noemt. "Er komt ook veel schaamte bij kijken. Mede daarom ook doet kringloopwinkel Rataplan mee. Zij leveren boeken voor de kastjes. Die worden wat gemakkelijker gepakt en dan kan de klant meteen een pak maandverband meenemen, zonder dat iemand het ziet."

Wanneer de eerste kastjes worden geplaatst, is nog niet exact bekend. "We moeten iemand vinden die de kastjes kan maken en moeten nog een protocol maken. En we willen dus de buurt erbij betrekken. In het begin zal er ook nog een stukje begeleiding nodig zijn. Maar de kasten, die komen er zeker. "