Kiswana verliest bruidsmeisjesjurk mogelijk in trein, moeder gaat morgen trouwen

De 27-jarige Kiswana Koelewijn voelt zich machteloos, want haar paarse handgemaakte bruidsmeisjesjurk is verdwenen. Kiswana was gisteravond om half zeven onderweg met de trein van Leiden naar Zaandam, waar de bruidegom in spé haar kwam ophalen. De jurk is hoogstwaarschijnlijk in de trein blijven liggen, maar tot nu ontbreekt nog elk spoor.

Kiswana en een deel van haar vermiste jurk, de stenen zitten op een losse band - Kiswana Koelewijn

De weersomstandigheden zorgden ervoor dat Kiswana haar jurk uit het oog is verloren. "Ik moest uitkijken dat ik niet wegwaaide", vertelt de vrouw uit Huizen. Daarnaast had de vrouw haar handen vol, want ze had een zoontje van 10 maanden mee in de kinderwagen en een koffer bij zich. Normaliter komt Kiswana niet in Zaandam, maar dit was de makkelijkste locatie om opgepikt te worden. "Ik was aan het zoeken en wist de weg niet naar de bushalte waar mijn stiefvader aan het wachten was." Eenmaal thuisgekomen bij haar moeder in Heerhugowaard kwam ze erachter dat haar haar geliefde jurk weg was. "Toen was het ineens paniek." Handgemaakte jurk Haar moeder gaat morgen trouwen en Kiswana heeft als dochter een belangrijke rol. Speciaal voor deze dag besluit ze een paarse jurk op maat te laten maken. "Ik heb me al maanden verheugd op deze dag", vertelt de 27-jarige. "Ik ben helemaal verliefd op de jurk." Tekst gaat door onder de foto.

Op één mouw zit kant - Kiswana Koelewijn

De jurk is paars, heeft één mouw aan de rechterkant van kant en er zit een riempje bij. "Het is best een lange jurk." Kiswana heeft sinds de vermissing overal op Facebook oproepjes geplaatst. Ook heeft ze de NS gebeld, maar die hebben nog niks gevonden. "Veel mensen delen de oproep, er wordt overal gezocht." Bruiloft is morgen "Voor morgen drie uur heb ik de jurk nodig", benadrukt Kiswana. Op dit moment is ze ook op zoek naar een vervangende jurk, maar eigenlijk wil ze dat helemaal niet. De jurk is belangrijk voor haar. "Ik hoop dat iemand zegt, ik heb hem gevonden." Ook als het na morgen drie uur is, wil ze de jurk graag weer weerzien. "Ik ben ontzettend gelukkig dat ik hem dan terug heb."

Heb je de jurk van Kiswana gezien? Mail dan direct naar [email protected]. NH Nieuws zorgt ervoor dat Kiswana snel bericht krijgt. Kiswana: "Ik kom hem zo overal ophalen."