Gooiland Hotel vangt tijdelijk 80 asielzoekers op uit Ter Apel

De asielzoekers worden opgevangen in de hotelkamers van Gooiland. Het gaat om een aantal kamers dat het hotel beschikbaar stelt, laat een medewerker van het hotel weten.

"We willen ons maatschappelijke steentje bijdragen en daar stellen ze graag een paar kamers voor beschikbaar", zegt de medewerker. Bang dat het schuurt met de gasten die in het hotel verblijven is Gooiland niet.

Het hotel verzorgt in samenwerking met het COA ook de basisvoorzieningen voor de asielzoekers. "Ze hebben natuurlijk een badkamer in de kamers en ontbijt, lunch en diner regelen wij." De kosten zijn voor het COA zelf.

Om welke nationaliteiten het gaat kan de medewerker niet zeggen. "Het wordt landelijk geregeld en hangt af van waar de druk het hoogst is."