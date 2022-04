De Peiling: Hugo de Jonge kan aanblijven als minister

Toenmalig minister van Volksgezondenheid Hugo de Jonge zou zich tijdens het vorige kabinet gemengd hebben in de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. De mondkapjesdeal is omstreden omdat Van Lienden hier geen winst op zou maken, terwijl hij en zijn zakenpartners ondertussen met miljoenen naar huis gingen. De Jonge heeft altijd ontkent hier iets mee te maken hebben gehad, maar uit de gepubliceerde berichten blijkt nu dus anders.

Kamerdebat

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de mondkapjesdeal en de betrokkenheid van minister Hugo de Jonge. Volgens de oppositiepartijen kan deze kwestie het vertrouwen van de burger in de democratie schaden. Het debat gaat volgens de PvdA dan ook niet alleen over de mondkapjesdeal, maar over de vraag of minister De Jonge eerlijk is geweest over zijn bemoeienis.

Wat vind jij, kan Hugo de Jonge aanblijven als minister of niet?