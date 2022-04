Raad van State stelt besluit over duizenden woningen onder ronkende vliegtuigmotoren uit

De Raad van State heeft meer tijd nodig om een besluit te nemen over het plan om 2.500 studentenwoningen en 1.500 kortetermijnwoningen te bouwen in de wijk Kronenburg in Amstelveen. Dakloze studenten én de gemeenteraad staan te springen om de woningen, maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vindt het geen gezonde plek om te wonen.

"Het besluit is er om inwoners rondom de luchthaven te beschermen qua gezondheid en tegen geluid. Dit is geen gezonde plek om te wonen", aldus het ministerie.

Dat heeft alles te maken met het geluid van vliegtuigen, die in dit gebied laag overvliegen. Het ministerie laat tijdens de zitting op 15 februari weten zich strikt aan het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB) te willen houden. Daarin is Kronenburg aangewezen als een gebied waar geen woningen mogen worden gebouwd.

Studenten vinden dit grote onzin. Vooral omdat studentencampus Uilenstede pal naast de aangewezen plek in Kronenburg ligt. De studenten die daar wonen hebben nog meer last van de feestjes, dan van de vliegtuigen, zeggen ze.

Protestmars

"Studenten voeren op dit moment een strijd voor goede en betaalbare woningen. De zorgen waren nog nooit zo groot", bracht Studentenhuisvester DUWO namens de studenten in. Op de dag van de zitting liep een groep studenten een protestmars.

Gemeente Amstelveen hoopt dat er een uitzondering kan worden gemaakt, omdat 'we nu echt iets moeten gaan doen aan de woningnood', maar de Raad van State heeft dus meer tijd nodig om te onderzoeken of het verantwoord is om studenten op deze plek te laten wonen. De uitspraaktermijn is met zes weken verlengd.