Texelse vissersfamilie Vonk doet bijzondere vondst: "Dachten dat het zeemeermin was"

Zo'n twintig kilometer voor de kust van Rotterdam heeft de Texelse vissersfamilie Vonk gisteren een bijzondere vondst gedaan: naast de tong waar de vissers op vissen, zat er ook een houten beeld in het net. "We dachten eerst dat het een zeemeermin was", zegt schipper Cor Vonk. "Wat het is, weten we niet, maar we zagen wel dat het bijzonder was."