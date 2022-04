Maanden na inbraak heeft oma Joosten (87) haar koninklijke onderscheiding terug

Joke Joosten (87) uit Hoofddorp straalt als nooit tevoren: nadat ze maanden geleden inbrekers over de vloed had, was haar koninklijke onderscheiding verdwenen. Burgemeester Marianne Schuurmans liet het er niet bij zitten, en regelde een nieuw lintje voor oma Joosten.

Als Joke op Eerste Kerstdag vorig jaar bij haar zoon Michel thuis aan het kerstdiner zit, forceren inbrekers de deur,dringen de woning binnen, en halen de boel overhoop. Als Michel zijn moeder die avond rond een uur of negen thuis afzet, ontdekken ze dat er is ingebroken. Veel lijkt er niet weg te zijn, maar het lintje dat Joke in 2007 had gekregen voor haar vrijwilligerswerk is wél weg.

Burgemeester op bezoek

Burgemeester Marianne Schuurmans kwam in actie en stond gisteren met een gloednieuwe onderscheiding op de stoep van de 86-jarige mevrouw Joosten.

"Toen bij haar werd ingebroken was ze zeer ontdaan. Vooral omdat het lintje was gestolen. Vandaag mocht ik in aanwezigheid van haar dochter en zoon met hun partners het lintje weer opspelden", schrijft burgemeester Schuurmans.