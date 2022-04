Overvallers beroven na aanbellen huis in Amsterdam-West

De mannen kwamen de woning binnen nadat ze er hadden aangebeld. Toen een van de opendeed stormden ze naar binnen. Ze pakten spullen die in de woning stonden en renden vervolgens weg. Het is niet bekend hoe lang de overvallers in de woning zijn geweest.

Bij de woning zijn meerdere agenten aanwezig die mensen uit de buurt vragen wat ze gezien hebben. Ook wordt er sporenonderzoek gedaan. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de politie graag met ooggetuigen in contact komt.