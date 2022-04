Bloemendaalse woningcorporatie doelwit van cybercriminelen: 'gegevens zijn veilig'

Een groep cybercriminelen heeft meerdere Nederlandse woningcorporaties gehackt en een deel van de gestolen data gepubliceerd, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De Bloemendaalse corporatie Brederode Wonen is één van de slachtoffers, maar laat weten dat "het nagenoeg 100% zeker is dat uw gegevens veilig zijn."

Volgens het onderzoek voerden de cybercriminelen op 27 maart een zogenaamde 'ransomware' aanval uitgevoerd op een deel van de servers van IT-bedrijf The Sourcing Company, dat digitale diensten verleent aan veel woningcorporaties. Door het gebruik van ransomware wordt de data van het slachtoffer 'gegijzeld', totdat er losgeld wordt betaald aan de hackers.

Uit het onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er in totaal zo'n 200 gigabyte aan data is gestolen, waarvan er acht gigabyte inmiddels online staat. Brederode Wonen is de enige Noord-Hollandse corporatie die is gehackt. De organisaties hebben de zaak gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de huurders geïnformeerd over de aanval.

De Bloemendaalse corporatie laat in een reactie weten dat ze nog steeds onderzoek doen naar de precieze oorzaak, maar dat er geen vertrouwelijke informatie is gestolen. Op dit moment werken ook de algemene e-mailadressen nog niet.

Nieuwe website

De digitale aanval kwam voor Brederode Wonen wel op een erg ongelukkig moment. Namelijk precies tegelijk met de lancering van de nieuwe website. De aanval heeft ervoor gezorgd dat alle huurder zich nu opnieuw moeten registreren voor de website. Omdat de aangevallen servers los staan van de website, garandeert de corporatie dat de registratie helemaal veilig is.

Als alles weer is opgelost zullen de huurders per brief op de hoogte worden gesteld.