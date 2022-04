Laatste damwanden Uitdam geplaatst: “Was een spannende periode voor het dorp”

De laatste vier damwanden in de dijk van Uitdam zijn vandaag ingebracht, onder begeleiding van het luide getril dat de bewoners de afgelopen al weken hebben ervaren. De bewoners was alternatieve verblijfsruimte aangeboden, maar onder andere Jeroen Koninkx bleef thuis om de boel in de gaten te houden: "Het is toch je huis."

"De damwanden drukken was een heel spannend proces, het gaat gepaard met veel trillingen en een hoop geluid", zegt Koninkx. De schade aan de oppervlakte valt hem mee: wat scheurtjes in stucwerk en een paar losgetrilde pannen. De Alliantie Markermeerdijken heeft voor de werkzaamheden gekeken naar de oorspronkelijke situatie en heeft beloofd schade te herstellen.

Omgevingsmanager Rinus van den Ouweelen van de Alliantie Markermeerdijken is blij dat 'fase twee' nu achter de rug is. "Het inbrengen van de damwanden was echt een moment waar we naartoe leefden. We hadden meer dan 370 planken. Daarvan konden we er vier niet aanbrengen omdat we op een obstakel stuitten in de dijk. Dat hebben we weggeboord en nu gaan die vier erin."

Commotie

Bij de voorbereiding van de werkzaamheden was er veel commotie onder de bewoners over de inrichting van de dijk. Uitdammers zagen graag een groene dijk zoals hij al jaren was, maar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier koos voor steen. De discussie speelde jaren en ondertussen werd de verhoudingen tussen de twee grimmiger. Er werden zelfs zwarte vlaggen geplaatst op de dijk als teken van rouw.

