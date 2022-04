Omgeving staat dicht bij Gebroeders Ditmar na bizar scenario: "We zijn alles kwijt"

Nog geen maand nadat ze definitief hun toekomst aan de garage hadden verbonden, ging het bedrijf van de broers Pim en Luuk Ditmar in vlammen op. Bijna twee weken na dit bizarre scenario maakt het in Volvo gespecialiseerde bedrijf een snelle doorstart, in De Goorn. "Heel bijzonder, wat er allemaal gebeurt."

"Vanaf 1 maart hebben we allebei onze baan opgezegd om vol voor het bedrijf te gaan. En dan, na nog niet eens een maand, gebeurt er dit.. Dit hadden we nooit bedacht."

Een scenario dat ze uiteraard niet hadden voorzien. "We sleutelden eerst voor onszelf, voor de hobby. Zo is het begonnen. In 2016 werd het serieuzer en begonnen we een klein bedrijfje", zegt Pim.

Het zijn juist deze tekenen van hulp die de broers op de been houden. Bijna twee weken geleden zagen ze hun toekomst in rook opgaan. Letterlijk. Een grote brand legde hun bedrijf en dat van nog twee anderen in as. "Het voelt heel leeg. We zijn alles kwijt. Echt alles."

In een unit aan de Vlakdissel in De Goorn staat een Volvo op leeftijd met open motorkap te wachten op een behandeling. Een Audi staat op de brug. Wie niet beter weet, ziet hier een reguliere autogarage in. Maar niets is minder waar. Een week eerder deed de unit nog dienst als opslag. Een vriend van de broers uit Hoorn zorgde er snel voor dat de ruimte ruim was, zodat Pim en Luuk verder konden.

Een kleine twee weken later staan ze in De Goorn. Onwenning, maar ze staan er. Hier en daar mist een stuk gereedschap en het wachten is nog op een hefbrug, zodat grote reparaties weer kunnen worden aangepakt.

De garage is gespecialiseerd in het merk Volvo. "Dat is er met de paplepel ingegoten. Onze vader was ook gek op Volvo's. Sinds hij is overleden, is het alleen maar toegenomen. De mensen die dit soort auto's rijden, willen een garage die liefde heeft voor hun auto. En dat gebeurt bij ons."

Inzamelingsactie

Er is veel hulp. Zo bracht een inzamelingsactie al meer dan 13 duizend euro op. "Daarom kunnen we nu ook door en nieuwe spullen aanschaffen. Ik had nooit gedacht dat dit na ruim een week alweer zou kunnen. Nu moeten we weer gaan sparen."

Een vriend zorgde ervoor dat de unit in De Goorn vrij kwam. Leveranciers denken mee met de broers, een collega-bedrijf stelt zijn brug beschikbaar, ze kregen zelfs een gereedschapskar cadeau. "Het is heel bijzonder. Het voelt alsof mensen heel dicht bij je staan. En dat is heel fijn."