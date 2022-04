Venneper (79) veilt giga-collectie arrensleeën en rijtuigen: 'Ook opa's kar gaat weg'

De gepensioneerde Venneper ondernemer Gert van Groningen (79) neemt de komende dagen afscheid van een collectie waar de Kerstman jaloers op zou zijn. Zijn gigantische verzameling arrensleeën, koetsen, rijtuigen, rijtuiglampen, rijtuigbellen, kostuums en andere bijzondere voorwerpen gaat onder de hamer. "Omdat veel dingen zijn samengevoegd, zijn het 1.200 kavels, maar het hadden er ook 2.000 kunnen zijn."

Gert van Groningen veilt museale collectie rijtuigen en arrensleeën - Troostwijk Auctions/Gert van Groningen

Zijn verzameldrift begon zo'n veertig jaar geleden, toen zijn dochter 18 werd en de ponyclub was ontgroeid, vertelt hij aan NH Nieuws. "Toen heb ik een groot paard met een klein rijtuig voor haar gekocht." Het rijtuig bood plaats aan hooguit één persoon. "Dat vonden we ongezellig, dus toen hebben we een groter koetsje gekocht. Daarmee hadden we de mogelijkheid om met z'n allen in de omtrek te gaan rijden, en koffie te gaan drinken." Landauer-koets De familie was van plan het oude rijtuig te verkopen, maar op een of andere manier is dat er nooit van gekomen, vertelt de verzamelaar. En toen Van Groningen weer iets later zijn oog liet vallen op een charmante Landauer-koets? "Toen gingen de eerste en de tweede niet weg, en dit verhaal kan ik nog wel vijftig keer herhalen."

Quote "Een boevenwagen uit 1900, daar ga je niet in je spijkerbroek in zitten" Verzamelaar Gert van Groningen

Het grootste deel van zijn verzameling staat in de panden rond zijn woning. "Ik hoop volgend jaar tachtig te worden, en die schuur en die loodsen moeten onderhouden worden", benoemt hij zijn leeftijd als voornaamste argument om zijn collectie van de hand te doen. "En ik heb mijn onroerend goed verkocht", voegt hij daar dreigend ruimtegebrek als tweede argument aan toe. Zijn dochter en vrouw hebben altijd geholpen bij het schoonhouden van de collectie. "De schuren zijn aardig stofvrij, maar als we de koetsen hebben gebruikt, moeten ze wel worden schoongemaakt." Inderdaad, Van Groningen heeft zijn verzameling niet alleen aangelegd om te bewonderen, maar ook om te gebruiken. Lees verder onder de foto

Arrenslee uit collectie Van Van Groningen - Troostwijk Auctions

"We gingen eens per jaar naar de Bokbierdag in Zutphen, meestal met de postkoets en eigen paarden", benoemt hij een van de evenementen waar hij met zijn gezin kind aan huis was. En - geen grap - als het 's winters sneeuwde, ging hij met een van z'n tien arrensleeën (zie hierboven) op pad. Kleden naar rijtuig "Je moet je kleden naar het rijtuig", verklaart hij waarom hij naast zijn gigantische wagenpark ook een flinke garderobe aan kostuums heeft verzameld. "Ik heb ook een boevenwagen uit 1900, daar ga je niet in je spijkerbroek op zitten." Lees verder onder de foto

'Boevenwagen' uit collectie Gert van Groningen - Troostwijk Auctions

Een probleem met de kostuums, die vaak uit vervlogen tijden stammen, is dat ze vandaag de dag voor veel mensen te klein zijn. "Vroeger waren mensen veel kleiner", vertelt de Venneper, die naar eigen zeggen een fors postuur heeft, "maar sommige kostuums heb ik in mijn eigen maat laten namaken." Opa's houten kar Ook die kostuums gaan de komende dagen onder de hamer, net als de oude houten kar van Gerts opa. "Hij handelde in oud ijzer en papier, en kocht zolderopruimingen op, en dan ging hij met die voddenwagen langs." De kar heeft meer emotionele waarde dan veel andere rijtuigen, maar Van Groningen is onverbiddelijk. "Het is speciaal ding voor me, maar die gaat ook weg." Lees verder onder de foto

Koets uit de collectie van Van Groningen - Troostwijk Auctions

Verzamelaar Van Groningen - na zijn opa en vader de derde die het familiebedrijf in (de recycling van) oud ijzer runde - heeft besloten twee items niet van de hand te doen: een rijtuig en een arrenslee. "Ik heb mijn paarden verkocht, maar een kameraad heeft nog wel twee paarden bij me staan. Dan kan ik daar nog mee weg." Museum Zoeken naar iemand die de hele collectie wil overnemen, is zoeken naar een speld in een hooiberg, zegt hij. Daarom heeft hij besloten de items veelal los te veilen. "Ik had liever een fysieke veiling gewild", geeft hij toe. Toch snapt hij heel goed dat de omvang van zijn collectie om een zo breed mogelijke doelgroep (en dus via het internet) vraagt. "Want iemand uit Spanje komt hier niet naartoe voor een veiling." Lees verder onder foto

Tuigage uit collectie van Van Groningen - Troostwijk Auctions

Er zijn inmiddels al best wat buitenlandse biedingen binnen: "Italië, Frankrijk en veel uit Engeland." Hij vindt het 'leuk als zijn items bij verzamelaars terechtkomen', maar toch is dat niet de hoogste eer. "Een museum uit Duitsland heeft belangstelling", zegt hij hoopvol. Waarde Op de vragen wat de collectie volgens hem waard is of wat hij ervoor hoopt te krijgen, geeft hij liever geen antwoord. Het is een beetje wat de gek er voor geeft, erkent hij. "Als er twee liefhebbers zijn die tegen elkaar opbieden, kan het leuk uitpakken. Maar als er maar een bieder is, valt het misschien tegen." Dat er een museum meebiedt, maakt volgens hem geen verschil: musea krijgen geen korting of voorrang.

Quote "Alles is zorgvuldig gerestaureerd en van het juiste tuigage voorzien" Veilingmeester Menno Westerbrink

Volgens veilingmeester Menno Westerbrink van Troostwijk Auctions 'behoort de collectie tot de top van Nederland'. "Er zitten werkelijk unieke items tussen", zegt hij in een persbericht. "Alles is zorgvuldig gerestaureerd en van het juiste tuigage voorzien." Veiling Vanwege de omvang van de collectie worden de items verspreid over drie dagen geveild. De eerste veiling sluit op maandag 11 april om 19.00 uur 's avonds, de tweede op 13 april om 19.00 uur 's avonds en de derde op 14 april op 19.00 uur 's avonds. In totaal worden er zo'n vijftig rijtuigen, tussen de tien en twintig arrensleeën en honderden andere voorwerpen, waaronder kostuums, laarzen, koffers, klokken en speelgoed geveild. Kijkdag Aanstaande zaterdag (9 april) is er tussen 10.00 uur en 16.00 uur de mogelijkheid de objecten in het echt te zien tijdens een kijkdag aan 't Kabel 30 in Nieuw-Vennep.

Rijtuigen uit collectie van Van Groningen