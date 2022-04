Vermiste serval weer terecht: 'Tot zeker half vier 's nachts mee bezig geweest'

De serval die 29 maart vermist raakte aan de Hilversumse Geuzenweg is weer terecht en gevangen. Daar was wel een zoekactie tot diep in de nacht voor nodig.

De zoekactie is dinsdagavond op poten gezet door een team van de Dierenambulance. Tot zeker 3.30 uur in de nacht was het team bezig op het dier te vangen. Daar ging veel aan vooraf.

Dinsdagochtend werd ze na twee dagen weer gespot, daarop werd er een zoekactie met een drone opzet. De drone kon haar exacte locatie op de Hilversumse heide, bij het waterleidingbedrijf, achterhalen, waarna ze werd gevangen. Het dier had toen al een hele tocht achter de rug, vanaf de Geuzenweg is ze namelijk helemaal naar Kasteel Groeneveld in Baarn gelopen, waarna ze weer terugging richting Hilversum.

"Uiteindelijk hebben we haar met een vangkooi gevangen waar we kip in hadden gelegd", vertelt Marianne Dalhuisen van de Dierenambulance op NH Radio. "Zo'n dier zit in de overlevingsmodus, dus eenmaal in de kooi was ze even aan het spartelen."

Vermagerd

Eenmaal thuis heeft de dierenambulance de kooi met het dier nog even dicht in de woning laten staan, zodat ze kon wennen. Daarna mocht ze eruit. De serval die luistert naar de naam Reina maakt het goed, maar is een flink stuk magerder geworden.

Dit is niet de eerste keer dat deze serval is ontsnapt bij haar baasje op de Geuzenweg. Dat vertelde medewerkers van het lokale buurtcentrum aan NH Radio. Het is in Nederland wel legaal om een serval te houden als huisdier.