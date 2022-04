Juriste van Milena (14) wacht nog steeds op reactie: "IND heeft schijt aan zaak"

Eliza Tsjoepieva, de juriste van Milena (14), wind er geen doekjes om en is heel erg gefrustreerd over de werkwijze van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De juriste wacht namelijk nog altijd op een antwoord over het lot van Milena.

Milena hoopt dat ze mede dankzij de petitie alsnog met haar familie in Nederland mag blijven - NH Nieuws / Tom de Vos

De juriste nam direct contact op met de IND nadat de motie (Kamerstuk 19 637, nr. 2815) van Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) op 14 december werd aangenomen. In deze aangenomen motie wordt de regering verzocht om het beleid voor de Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen - de Afsluitingsregeling - ten aanzien van kinderen zonder asielachtergrond, opnieuw te bezien in het licht van een werkwijze die tijdelijk is gehanteerd bij de uitvoering ervan. "Door het aannemen van deze motie worden zaken herbeoordeeld", samenvat Tsoepieva. "Naar verwachting betreft de groep die herbeoordeeld zal worden, ongeveer 30 personen." Eén van de dertig? De juriste van Milena (14) had de verwachting dat haar cliënt onder een van deze 30 kinderen zou vallen, maar tot op heden heeft Tsjoepieva nog geen reactie of bevestiging gehad van de IND.

Quote "Op dezelfde dag dat de motie aangenomen was, werden links en rechts verblijfsvergunningen gestrooid en dat is pijnlijk" Eliza Tsjoepieva, juriste van Milena

"Op dezelfde dag dat de motie aangenomen was, werden links en rechts verblijfsvergunningen gestrooid en dat is pijnlijk", vervolgt de juriste geïrriteerd. "Ik vind dat de IND heel slordig te werk gaat en grof gezegd: 'Hebben ze schijt aan de zaak!'" Omdat Tsjoepieva na al die tijd nog steeds geen reactie heeft gehad over het lot van Milena, besloot ze twee dagen geleden een brief per fax te sturen naar de IND. Ze vindt namelijk dat Milena bij een van de 30 personen behoort, waarbij de zaak herbeoordeeld moet worden. "Je merkt gewoon aan alles dat de tegenpartij niet dezelfde waarde hecht als jij. Zowel Milena als ik steken er heel veel moeite in, dat het dan opnieuw zo loopt, is heel frustrerend."

Juriste Eliza Tjoepieva zet alle zeilen bij om Milena en de familie in Nederland te houden. - Eliza Tjoepieva

Hoop Ondanks alle tegenslagen blijft de juriste van Milena hoopvol. In januari diende Tsoepieva nog een voorlopige spoedvoorziening aan bij de rechtbank. Dit omdat de asielaanvraag van Milena opnieuw was afgekeurd. Op deze spoedvoorziening kreeg de juriste ook tot op heden nog geen reactie, maar dat is niet perse iets negatiefs. "Zo lang de rechter nog geen beslissing heeft gemaakt over de spoedvoorziening, wordt Milena niet het land uitgezet. Het is ongebruikelijk dat het zo lang duurt, maar dit heeft voorlopig geen nadelig effect op de situatie van Milena." NH Nieuws/WEEFF maakte eerder een reportage over de benarde situatie van Milena, die al meer dan twee jaar ondergedoken zit in West-Friesland. De reportage bekijk je hieronder terug. Tekst gaat verder onder video:

Milena leeft tot de dag van vandaag nog steeds in grote onzekerheid en dat doet iets met een 14-jarige - NH Nieuws

Petitie Eerder demonstreerde Milena al voor haar toekomst bij het gemeentehuis van Stede Broec. Ook heeft de juriste inmiddels de petitie, die 43.296 is ondertekend, verstuurd naar staatssecretaris van Asiel en Migratie. "Ik heb een bevestiging gehad dat de brief is aangekomen", concludeert de juriste. "Maar tot op heden heeft staatssecreataris Eric van der Burg nog niet gereageerd." Tsjoepieva verwacht van alle kanten (Hoge Raad, Tweede Kamer, rechtbank en de IND) spoedig een brief met daarin nieuwe informatie over de toekomst van Milena. De juriste vindt dat de aangenomen motie van Jasper van Dijk is gebaseerd op het verhaal van Milena. "Dat Milena nog steeds geen asiel heeft, is daarom extra pijnlijk."