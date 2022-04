Geen vervolging voor Ajacied Zakaria Labyad na onenigheid met aannemer

Het OM geeft aan dat er in beide zaken te weinig bewijs is, meldt Algemeen Dagblad. In 2020 weigerde Labyad 18.000 euro te betalen, omdat hij vond dat de aannemer de klus in zijn huis niet goed had uitgevoerd. Daarna ontstond een conflict voor het huis van de Ajax-speler in Blaricum.

De aannemer deed aangifte van mishandeling en bedreiging met de dood. Hij zou bedreigd zijn met een vuurwapen. Labyad deed op zijn beurt aangifte tegen de aannemer.

Er zijn camerabeelden waarop te zien is dat er duw- en trekwerk is tussen de aannemer en een groep mensen, waaronder Labyad. Het OM heeft echter aangegeven dat de beelden te onduidelijk zijn. Daarom is besloten om niet tot vervolging over te gaan.