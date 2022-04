Het wonder van Bergen na 600 jaar herdacht: "Verhaal over hoop, geloof en samenzijn"

Zeewater dat uiteindelijk in het bloed van Christus veranderde; het is het wonder van Bergen dat deze week na 600 jaar herdacht wordt. Een theatergroep speelde het verhaal na en er werd een wandelboekje gepresenteerd met daarin drie historische routes. "Het is belangrijk om deze verhalen levend te houden", vertelt Willem Smit van de Historische Vereniging Bergen.

Je zou het niet zeggen maar in de polder van Bergen vond in 1421 een wonder plaats. Na een allesverwoestende storm brak de dijk bij Petten, waardoor het dorp inclusief de kerk werden verzwolgen door de zee. Een dag later werd in Bergen in de polder bij een sloot een houten kistje gevonden met daarin een kelk waarin heilige hosties zaten.

De pastoor van Petten, die als een van de weinigen de ramp had overleefd, reisde naar Bergen om daar het kistje in ontvangst te nemen. Hij at de hosties op en het zeewater dat nog in de kelk zat, werd bewaard in een kom in de oude dorpskerk van Bergen die nu bekend staat als de Ruïnekerk.

Bloed van Christus

Na een half jaar op Pinksterdag bleek het zeewater in de kom verdwenen, maar lag er alleen nog rode stof op de bodem. "Dat het kistje gevonden werd was al een wonder", vertelt Willem Smit van de Historische Vereniging Bergen. "Toen het water verdampt was en er rode stof achter bleef, dacht men meteen dat het wel het bloed van Christus moest zijn. Het wonder zorgde ervoor dat Bergen een bedevaartsoord werd."

Vanwege de coronacrisis kon de herdenking vorig jaar niet doorgaan. Nu is het dus eigenlijk 601 jaar geleden, en dat werd gevierd met een uitvoering waarbij het verhaal door een theatergroep werd uitgebeeld. "Er is niets mooier dan de verhalen door te geven aan een nieuwe generatie. Het is een verhaal over hoop, geloof en samen zijn en dat is nu nog steeds actueel."

De weergoden werkten in ieder geval niet mee tijdens de uitvoering. Het regende af en toe behoorlijk hard. Ondanks dat deden de kinderen hun uiterste best om het verhaal zo mooi mogelijk uit te beelden. In onderstaande video kun je dat zien!