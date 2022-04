Stacaravan en schuur in Wognum gesloten na drugsvondst

Aan de Stolphoevelaan werd een groot hennepplantage aangetroffen, goed voor zo'n 147 planten. Ook werd de stroom voor de plantage illegaal afgetapt. De hennepplanten zijn vernietigd door de politie.

Na de vondst van twee kilogram aan hennep werd er een 31-jarige man opgepakt, voor de plantage een 51-jarige man. "Beiden zijn afkomstig uit de gemeente Medemblik", bevestigt een woordvoerder van de politie.

Op grond van overtreding van de Opiumwet is de woning voor drie maanden gesloten.

Wees oplettend

Burgemeester Frank Streng over de vondst: "We streven als gemeente een veilige leefomgeving na voor alle inwoners. Door dit soort praktijken steeds verder terug te dringen, herstellen we de openbare orde."

Hij roept inwoners dan ook op om bij verdachte situaties de politie of via Meld Misdaad Anoniem te bellen. "Zo trekken we samen op in het terugdringen van de criminaliteit en het behoud van een veilige leefomgeving."