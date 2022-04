Werkstraf voor het bedreigen van drie Joodse restaurants

De 18-jarige Akram M. is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur omdat verschillende Joodse restaurants telefonisch heeft bedreigd. Drie Joodse restaurants in Amsterdam werden slachtoffer van zijn telefonische bedreigingen. Hij heeft ze in totaal 31 keer gebeld.

De Arnhemmer moet naast de werkstraf ook een schadevergoeding van 1000 euro betalen. Hij heeft de restaurants meerdere keren bedreigd en beledigd. De rechtbank oordeelde dat zijn woorden daarnaast een discriminerend karakter hebben, omdat ze zijn gericht aan een door de verdachte bedoelde groep, namelijk mensen met een Joodse achtergrond. Zo kwamen er teksten voorbij als "kankerjoden" en "alle joden zijn vergast in de Tweede Wereldoorlog.''

Irritant

De reden voor de bedreigende telefoontjes was een uitzending van PowNed. In deze uitzending vertelde een eigenaar over de vernielingen aan zijn restaurant. M. vond dat de eigenaar 'zo agressief' reageerde en dat vond hij irritant. Hij besloot toen de telefoon op te pakken. M. viel door de mand toen hij vergat anoniem te bellen en waardoor zijn telefoonnummer zichtbaar was.

M. zou in de verschillende telefoontjes hebben gedreigd moord en brandstichting. Hij ontkent deze aantijgingen en zou zou alleen dingen hebben gezegd die al gebeurd zijn, zoals het vergassen van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Hij zegt spijt te hebben en kan zijn acties niet verklaren. "Ik heb dingen gezegd die ik absoluut niet had moeten zeggen, laat hij weten."

De rechtbank gelooft hem niet en stelt dat de woorden van M. ‘veel persoonlijk leed teweeg kunnen brengen bij de slachtoffers'. M. wordt wel vrijgesproken van de belediging ‘alle Joden zijn vergast in de Tweede Wereldoorlog’, omdat daar geen aangifte van is gedaan.

HaCarmel

Het joodse restaurant HaCarmel, waarvan de eigenaar begin maart is overleden, is een van de restaurants dat slachtoffer is geworden van de bedreigende telefoontjes van M. De zaak aan de Amstelveense weg is al vaker belaagd door antisemitische acties. In januari 2020 werd er een verdacht pakketje gevonden. Dit bleek uiteindelijk een nepbom te zijn. Het pand is vaker beklad. Ook is er een ruit ingeslagen en is de Israëlische vlag aan het pand in brand gestoken.