Gemeentehuis verhuist tijdelijk door verbouwing, 'zonde van het geld' volgens inwoners

Vandaag is er nog een laatste bruiloft en de laatste dag dat inwoners van Haarlemmermeer terecht kunnen in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het pand is namelijk erg oud en voldoet niet meer aan de eisen, waardoor het raadhuis de komende jaren wordt verbouwd tot een 'duurzaam' gemeentehuis.