Meerdink en Griffith krijgen het vertrouwen van AZ en tekenen voor langere tijd bij

"Ik had nog een contract voor bijna anderhalf jaar. Dat AZ al zo snel wil verlengen is fantastisch. Zelf heb ik geen moment eraan getwijfeld om te tekenen. AZ is een prachtige club en het maakt me trots hier te mogen spelen", zegt de achttienjarige Meerdink tegen AZ.nl.

"Voor komend seizoen is het mijn doel basisspeler te worden bij Jong AZ. Daar wil ik goed presteren en laten zien dat ik klaar ben voor de stap naar AZ 1."

Griffith wil snel naar AZ 1

Griffith (20) is blij met het vertrouwen dat AZ in hem heeft. "Vorig jaar heb ik niet veel gespeeld, maar dit seizoen kreeg ik nieuwe kansen en die heb ik gepakt. Daardoor ben ik mezelf beter gaan ontwikkelen. Ik ben volwassener geworden in mijn spel, kan gecontroleerder afwerken en ben doelgerichter aan het trainen."