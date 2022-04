Winkels en kantoren ombouwen tegen wooncrisis 'kan zeker een bijdrage leveren'

Gemeenten in Noord-Holland zijn samen met de provincie hard bezig om wonen in leegstaande panden mogelijk te maken. Het is niet altijd makkelijk om een leegstaande winkel, kantoorpand of bejaardentehuis om te bouwen tot appartementen, bijvoorbeeld omdat het bestemmingsplan daarvoor moet worden gewijzigd. Maar het kan wel helpen bij het oplossen van de woningcrisis.

In Opmeer werd onlangs een museum omgebouwd tot een appartementencomplex met 121 woonruimten. In Amsterdam moeten leegstaande panden zo snel mogelijk worden omgebouwd om deze bewoonbaar te maken. En in Hoorn werd door pandeigenaren zo enthousiast gereageerd op een stimuleringsregeling voor het creëren van woningen boven winkels en het ombouwen van winkels tot huizen, dat het budget daarvoor alweer op is.

Hoewel gemeenten plannen maken om panden om te bouwen, is het nog maar de vraag of dit uiteindelijk ook genoeg gedaan wordt. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal kantoorpanden en winkels dat is omgebouwd tot woningen in Noord-Holland in 2020 met bijna 50 procent is gedaald ten opzichte van 2019.

Van bedrijfspand naar appartementen

Niet alleen de gemeenten zijn bezig met ombouwen, ook vanuit ondernemers worden initiatieven voor zulke woningtransformaties gestart. Nadat Adrie Louter zijn installatiebedrijf in Schoorl verkocht, maakte hij samen met een architect een plan om het lege pand om te bouwen tot vier appartementen. "We moesten wel heel wat wegen bewandelen om alle vergunningen rond te krijgen", vertelt Louter.

Hij somt er enkele op: "Een voor de vogeltjes, voor stikstof, een schonegrondverklaring en natuurlijk een wijziging in het bestemmingsplan." In totaal duurde het ongeveer twee jaar voordat alle vergunningen rond waren. "Dat is best snel voor zo'n project, ik ben er zelf ook ontzettend hard achteraan gegaan."

"Naast de architect heb ik nog met een bevriende aannemer en een makelaar de koppen bij elkaar gestoken. We hebben de woningen verkocht en zijn gaan bouwen." Na ongeveer negen maanden waren de appartementen af. "Ze zijn sinds november bewoond", aldus Louter.