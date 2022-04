Bewoners van beschoten Hilversumse woning mogen terug van de rechter

Het afvuren van kogels is op het huis in Hilversum-Oost is zeker een 'ernstige verstoring' van de openbare orde. Ingrijpen was nodig. Dat begrijpt de rechtbank, maar op grond van het opgevoerde artikel van de Gemeentewet was Broertjes niet bevoegd de woning dicht te gooien.

"Er werd namelijk van buitenaf richting de woning geschoten. Dit kan dus niet worden gezien als een gedraging in of op het erf bij de woning. Enkel een vermoeden dat de beschieting te maken heeft met gedragingen van de bewoners vanuit de woning, is onvoldoende", is de verklaring van de rechtbank Midden-Nederland.

Geen concrete aanwijzing

Daarnaast, zo meent de voorzieningenrechter, komt uit de besluiten én de extra informatie van de politie helemaal geen concrete of actuele aanwijzing dat de schietgrage dader(s) nog eens langs zouden komen.

Met de sluiting van de woning is een 'grote inbreuk' gemaakt op het woonrecht van het gezin. Mede daarom heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de belangen van de bewoners nu zwaarder wegen dan die van de burgemeester, die zowel de belangen van de familie als de buurt moet afwegen. Daardoor mogen zij nu terug naar huis. Er volgt nog wel een uitspraak in de beroepsprocedure.