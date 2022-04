Sloop dreigt alsnog voor vooroorlogse huurwoningen Koedijk

Oostwijkers wisten vorig jaar de sloop van 38 woningen in hun wijk nog te voorkomen. Nu lijkt woningcorporatie Woonwaard alleen de acht naoorlogse huurwoningen te willen renoveren. De dertig vooroorlogse huizen, de oudste sociale huurwoningen in Koedijk, moeten het veld ruimen voor nieuwbouw.

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal. In de zomer van 2020 kondigde Woonwaard aan de 38 woningen in de Schoolstraat en de Burgemeester W. Kooimanstraat te willen slopen om ruimte te maken voor rond 60 nieuwe woningen en meer parkeerplekken.

Asterix en Obelix

Dat leidde tot bezwaren bij bewoners die wezen op de cultuurhistorische waarde van de buurt. Renovatie volstond volgens hen. Ze verzamelden 460 handtekeningen en protesteerden op ludieke manier: Oostwijk als het Gallië van Asterix en Obelix tegen Woonwaard, alias de Romeinen.

En met succes. Er werd een onderzoek gestart naar de historische waarde door de welstandscommissie, en Woonwaard kwam in december met een renovatieplan waar de bewoners blij mee waren. Maar nu lijkt de corporatie weer van gedachten veranderd: in een nieuw plan worden alleen de acht naoorlogse woningen gerenoveerd.

Vergunning

Als Woonwaard tot sloop wil overgaan dan moet het een vergunning aanvragen, legt wethouder Pieter Dijkman uit. Belangrijk daarin is het oordeel van de welstandscommissie. "Als de wijk geen historische waarde heeft, dan is er voor de gemeente geen reden om de vergunning niet te verlenen."

"Als dat wél het geval is, dan gaat de gemeente erover." Het wachten is nu op het rapport van de welstandscommissie. Volgens Dijkman duurt het niet lang meer voor dit gereed is.

Kijk hier hoe de Oostwijkers protesteerden in augustus: