Oekraïense vluchtelingen krijgen leefgeld van gemeenten

Oekraïense vluchtelingen die bij een van de gemeenten staan ingeschreven kregen afgelopen vrijdag en zaterdag per gezin één zo'n bankkaart. Het bedrag dat daar wekelijks op wordt gestort is volgens de gemeenten 'bedoeld als ondersteuning voor de noodzakelijke uitgaven, zoals boodschappen en dagelijkse verzorging.'

De gemeenten laten weten zich bij het opstellen van de regeling te hebben gebaseerd op de door het Rijk eerder aangekondigde bedragen. "Via de leefgeldregeling van de gemeenten ontvangen de vluchtelingen 60 euro per persoon per week."

Gastgezinnen

Vluchtelingen die bij een gastgezin verblijven, krijgen nog een aanvullend bedrag. "Die mensen krijgen 75 euro per week voor het eerste gezinslid, 25 euro voor het tweede gezinslid en 12,50 euro voor ieder volgend gezinslid. Hierbij geldt een maximum van 125 euro per gezin per week."

Het aanvullende deel kunnen de vluchtelingen volgens de gemeenten gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin. "Wij vragen hen om in gesprek te gaan met hun gastgezin over welke bijdrage gewenst is."