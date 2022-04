Amsterdam NL V Horecaondernemers vrezen stijgende prijzen: "We gaan inleveren op onze marges"

Met de coronacrisis achter de rug zijn de zorgen voor horecaondernemers nog niet voorbij. Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken zijn onder andere de energiekosten, bierprijzen, grondstoffen en producten zoals vis en vlees fors in prijs gestegen. Hogere kosten dus, en dat zorgt voor de nodige zorgen binnen in de horecabranche.

Afwachten, doorberekenen aan de gasten, inleveren op de marge of een combinatie. De inflatie is een van de onderwerpen die besproken wordt tijdens de wekelijkse meeting in restaurant BAUT aan de Wibautstraat. "Horecaondernemers kijken allemaal een beetje naar elkaar. Wie neemt de eerste stap? De kaarten worden nog een beetje tegen de borst gehouden, maar dat de prijzen omhoog moeten, staat vast", zegt Michiel van der Eerde, eigenaar van BAUT. Hoofdpijndossier Het zuurdesembrood staat nu op de menukaart voor 5 euro. "Dit zal wel naar de 7 euro moeten, maar ik wil dit echt niet duurder maken dan 6 euro." Voor Van der Eerde, eigenaar van restaurant BAUT, is de inflatie na de coronacrisis het volgende hoofdpijndossier.

Ook binnen het team van café-restaurant Dauphine wordt er de afgelopen week veel gepraat over de prijsstijgingen. De nieuwe menukaart met nieuwe prijzen wordt dan ook vanavond gedrukt. Maureen Ribbers, mede-eigenaar van het restaurant: "De prijs van eieren is afgelopen vrijdag op zaterdag met 33 procent gestegen, elke dag wordt het erger. En het zijn niet alleen de producten die duurder worden, het is ook de energie, gas, de lonen gaan omhoog, alle producten worden eigenlijk duurder." Minder marge Van der Eerde is niet van plan de prijsstijging een-op-een door te berekenen aan de gasten. "Wij gaan genoegen nemen met minder marge." En dat is ook wat café-restaurant Dauphine van plan is. "Als we dezelfde marge willen blijven behalen dan zal het denk ik uiteindelijk onbetaalbaar worden. Voor onze gast moet het leuk blijven om uiteten te gaan." Echt grote prijsverschillen op menukaarten zijn nu nog niet te zien, maar branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland raadt ondernemers wel aan de inflatie door te berekenen aan de gast. Als het aan Van der Eerde en Ribbers ligt gebeurt dat ook, maar wel geleidelijk. Van der Eerde: "We zullen het deels aan de consument door moeten berekenen, maar ik zeg deels, want je kan voor een paar stukjes brood geen 8 euro gaan vragen."