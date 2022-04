Nieuwe Van der Valk goed ontvangen: 'Eerder verrijking dan bedreiging'

Er wordt positief gereageerd op de officiële bekendmaking dat er een Van der Valk Hotel in Alkmaar komt, maar het brengt ook vragen met zich mee. Is er nog wel plek in Alkmaar voor een nieuw hotel – en hadden op die locatie niet beter woningen gebouwd kunnen worden?

Dan de vraag of nog een hotel in Alkmaar wel gewenst is: "Zeer zeker", zegt Dijkman. "In 2020 is door brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland nog onderzoek gedaan naar hoeveel ruimte er is in Alkmaar voor hotels en daaruit bleek dit economisch gezien haalbaar."

Graag geziene gasten

Ook voor Ger Welbers van Alkmaar Marketing is een Van der Valk Hotel in de stad 'heel gewenst'. "Wij zijn er blij mee", zegt hij. "Van der Valk heeft een prachtig hotelconcept en trekt een doelgroep aan die wij graag zien in de regio."

Die doelgroep bestaat volgens Welbers uit 'mensen die er met zijn tweeën op uit trekken, fietsen en cultuur ontdekken'. "Dat is een hele mooie match. We krijgen er in Alkmaar een nieuwe parel bij."

Welbers denkt dat het ook een impuls kan zijn voor de rest van de regio. "Die is natuurlijk heel aantrekkelijk. We hebben stad, strand en buitengebied. Zeker na corona merken wij dat dat heel veel mensen liever dichterbij huis op vakantie gaan. Die groep bezoekers groeit, ik ben blij dat het hotelaanbod meegroeit."

Op de kaart

Tot slot kijkt ook conculega Richard Nan van Hotel Zuiderduin uit Egmond aan Zee positief naar de nieuwe ontwikkeling: "Natuurlijk kan het zo zijn dat groepen nu soms een vergaderzaal boeken bij Van der Valk in plaats van bij ons," begint hij, "maar als je het breder trekt, denk ik dat het een verrijking is in plaats van een bedreiging."

Hij vervolgt: "Van der Valk heeft toch een bepaalde naam; ik kan mij voorstellen dat zij Alkmaar en regio op de kaart zetten bij mensen die anders niet zouden komen. Daar hebben we allemaal profijt van."