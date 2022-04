Mini-museum is een ode aan staalproductie: "Ik wil dat mensen trots zijn op Hoogovens"

Het gaat misschien wat ver de verzameling Hoogovens-bezittingen van Peter Uiterwijk Winkel een museum te noemen. Toch stelt hij het slaapkamertje in zijn woning in Velsen-Noord open voor bezoekers. Want de historie van de staalfabriek - eerst Hoogovens, daarna Corus en nu Tata Steel - is het waard verteld te worden. "Ik wil dat mensen trots zijn op Hoogovens."

Hij is lid van de stoomclub die met een oude stoomlocomotief rondleidingen over het terrein verzorgt, hij heeft nog steeds contact met veel oud-collega's en er is natuurlijk zijn Hoogovensverzamelwoede. Die is in de loop der tijd uit de hand gelopen.

Vinden van het museum in pocketformaat is niet moeilijk. Fier wappert de wit-rode vlag met de zeester - het symbool van Hoogovens - boven de deur van zijn huis. 45 jaar werkte hij bij de staalfabriek, net als zijn opa en zijn vader. Sinds een jaar of vijf is Uiterwijk Winkel (67) er weg, maar met zijn hart is hij nog verbonden aan zijn oude werkgever.

Geen kwaad woord

Zijn museumpje is een ode aan de staalfabriek. De vanuit IJmuiden in Velsen-Noord neergestreken Hoogovensfan hoort het liefst geen kwaad woord over zijn vroegere werkgever. Dat is lastig in een tijd dat de maatschappelijke druk op Tata Steel om schoner te gaan produceren alsmaar groter wordt. Vooral in Wijk aan Zee hebben de mensen er last van. Maar daar wil Uiterwijk Winkel een kanttekening bij maken.

"De echte Wijk aan Zeeërs klagen niet. Die zijn trots op de fabriek. De kritiek komt van mensen van buiten, van mensen die geen hart voor Hoogovens hebben. Ach, het is overal wat. Elke stad heeft industrie die overlast veroorzaakt."

Uiterwijks museumpje heeft geen vaste openingstijden, maar wie mét de conservator in de 103 jaar oude geschiedenis van de staalproductie in de IJmond wil duiken, is van harte welkom en kan een bericht sturen naar [email protected]