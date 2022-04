Klein museum met succes: "Je moet blijven innoveren om te verrassen"

"Afgelopen maart zaten wij al op bezoekersaantallen die boven het niveau lagen van 2019", vertelt Koudijs trots. Meerdere factoren werken volgens hem in het voordeel van zijn museum. "Wij hebben hier in Naarden natuurlijk redelijk veel cultuur en dat zorgt voor voldoende reuring. In combinatie met een museum dat zowel binnen als buiten is, tijdens corona erg belangrijk, heeft ervoor gezorgd dat we nog op de radar staan."

Afgelopen winter durfde Koudijs zelfs nog verder te investeren. "We hebben het museum grotendeels opnieuw ingericht met subsidies om ons aan te passen aan de coronasituatie. Onze ruimtes zijn heel smal en om ruimte te creëren hebben we onze maquettes ingeruild voor videoprojecties om ons verhaal te vertellen."