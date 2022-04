Na Hollands Kroon en Den Helder komt nu ook Schagen met een kerkenvisie

In navolging van onder andere de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder laat ook de gemeente Schagen nu een kerkenvisie opstellen. Doel hiervan is om de kerkgebouwen te behouden voor de toekomst, ook als de religieuze functie eraf is. Soms worden er heel creatieve oplossingen bedacht: van culturele activiteiten tot ombouwen als een winkel.

Een voorbeeld van zo'n creatieve oplossing is de kerk op het Plein 1945 in Petten. Het gebouw was al jaren niet meer in gebruik als kerk en de gemeente Schagen wilde er vanaf. Er was alleen niemand voor te vinden. Nadat de gemeente het bestemmingsplan zelf had gewijzigd in horeca om er zo een ondernemer voor enthousiast te maken, werd een koper gevonden. Ondernemersduo Tanja de Roos en Mike Schouten wilde er een winkel en horeca in maken.

Maar zo zijn er meer voorbeelden van kerken die niet meer als kerk worden gebruikt, maar waarvan sloop ook niet een optie is. Om kerken zoveel mogelijk te behouden, heeft de rijksoverheid geld beschikbaar gesteld om een kerkenvisie op te stellen. Dinsdag is in Schagen de aftrap gegeven van het opstellen van een kerkenvisie in die gemeente. "Schagen krijgt 50.000 euro voor de 24 kerken in onze gemeente", weet wethouder Jelle Beemsterboer.

Loopt terug

Aan het eind van het jaar moet de kerkenvisie er zijn. "Doel ervan is om kerken zoveel mogelijk in stand te houden", zegt Beemsterboer. "Bij veel geloofsgemeenschappen loopt het ledenaantal terug, met als gevolg dat het lastiger wordt om de kerk open te houden. Wij bemoeien ons als gemeente er niet mee, maar kijken wel hoe we de kerken kunnen helpen."

Tekst gaat verder onder de foto.