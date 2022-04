Tuingereedschap uit Bovenkarspel gaat de wereld over: "Ook Elton John heeft onze spades"

Als Hofleverancier van tuingereedschappen is het bedrijf van Jaap Sneeboer uit Bovenkarspel als sinds 1913 een begrip. Drie generaties is het in de familie en staat het internationaal bekend om de handgesmede gereedschappen waarvan ook vele beroemdheden een exemplaar in de schuur hebben staan.

Zanger Elton John, de Franse actrice Catherine Deneuve maar ook Ajax gebruikt de tuingereedschappen van Sneeboer om het grasveld mee te verticuteren. "Zo wint Ajax ook een beetje door ons, hopen we", zegt directeur en echtgenoot Wilma Peelen lachend. Handgesmeed Jaap's opa startte in 1913 met de smederij in tuingereedschappen. Vanuit Amsterdam trok hij naar West-Friesland. Jaap: "Omdat hier hele kleine stukjes grond waren met veel volle grond tuinders. Die hadden aardappelen, tulpen, penen. Daar maakte hij tuingereedschap voor." Op de vraag waarom het bedrijf vandaag de dag nog met de hand de gereedschappen smeed, is Jaap duidelijk. "Er zit zoveel ervaring achter wat we door de jaren heen hebben opgebouwd. En waarom zou je een proces veranderen als gebleken is dat het heel erg goed is?" Opvolging Inmiddels zijn Jaap en Wilma mondjesmaat aan het afbouwen. "Ik werk evengoed elke dag en help ik mee. Afgelopen jaar het bedrijf overgedragen aan onze kinderen. Ze hebben totaal nieuwe ideeën en willen het bedrijf op een nog hoger niveau krijgen."